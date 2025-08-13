«Плевали, обзывали, били»: Украинские школьники затравили в Германии детей с русскими корнями

Шестилетние двойняшки Ханна и Лука родились и выросли в Германии, однако после поездки в Россию к бабушке они отказались возвращаться домой. Дело в том, что дети в школе столкнулись с травлей со стороны украинцев. Обидчикам не давали покоя русские корни граждан ФРГ.

Наталья Гуниа с детьми. Фото © Telegram / RT на русском

«В третьем и четвёртом классах учились девочки с Украины, и, когда они узнали, что моя дочь разговаривает по-русски, начались проблемы: плевали в лицо, обзывали, били по голове и толкали с лестницы... Я добивалась, чтобы директор школы решил проблему, но всё осталось так же», — рассказала мама двойняшек Наталья Гуниа.

По её словам, травле подвергся и Лука, с которым отказывались общаться, потому что мальчик говорил о любви к России. Теперь малыши счастливо живут в нашей стране, учат язык в садике, готовятся заново пойти в школу. Тем не менее их отец подал иск в Тверской суд Москвы, чтобы вернуть наследников. Собеседница RT в разводе с супругом, сейчас она ищет адвокатов и уже обратилась за помощью в Центр содействия переселению «Путь домой».