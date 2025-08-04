Впечатляющее число граждан из недружественных западных государств заявили о своём желании переехать в Россию, выразив приверженность российским духовно-нравственным ценностям. Такая оценка приводится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

«Для страны с населением 146 млн человек это не так много«, — пишет газета.

Как отмечает газета, эта цифра впечатляет с учётом наложенных на Россию санкций, отсутствии прямых западных авиарейсов и необходимости сложных обходных путей для перемещения активов в страну.