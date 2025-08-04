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Регион
4 августа, 06:19

Западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию

TA: Количество желающих мигрировать в РФ из недружественных стран впечатляет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DemzStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DemzStudio

Впечатляющее число граждан из недружественных западных государств заявили о своём желании переехать в Россию, выразив приверженность российским духовно-нравственным ценностям. Такая оценка приводится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

«Для страны с населением 146 млн человек это не так много«, — пишет газета.

Как отмечает газета, эта цифра впечатляет с учётом наложенных на Россию санкций, отсутствии прямых западных авиарейсов и необходимости сложных обходных путей для перемещения активов в страну.

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Ранее Life.ru рассказывал об иностранце, который рассказывает жителям других государств о том, какова Россия на самом деле. Британец Самьюэл Хайленд живёт в нашей стране с 2005 года и ни разу об этом не пожалел. Теперь он помогает другим британцам переехать сюда.

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Мария Любицкая
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