Западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию
TA: Количество желающих мигрировать в РФ из недружественных стран впечатляет
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Впечатляющее число граждан из недружественных западных государств заявили о своём желании переехать в Россию, выразив приверженность российским духовно-нравственным ценностям. Такая оценка приводится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.
«Для страны с населением 146 млн человек это не так много«, — пишет газета.
Как отмечает газета, эта цифра впечатляет с учётом наложенных на Россию санкций, отсутствии прямых западных авиарейсов и необходимости сложных обходных путей для перемещения активов в страну.
Ранее Life.ru рассказывал об иностранце, который рассказывает жителям других государств о том, какова Россия на самом деле. Британец Самьюэл Хайленд живёт в нашей стране с 2005 года и ни разу об этом не пожалел. Теперь он помогает другим британцам переехать сюда.