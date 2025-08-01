Украинские школьники на каникулах проходят интенсивные курсы военного и идеологического характера, которые контролируют националистические формирования и иностранные наставники. Из числа наиболее способных подростков формируют будущих диверсантов для отправки на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подполье.

«Развёрнута подготовка наподобие «Гитлерюгенд». Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде «Азова»*, — получившие ранения и освобождённые от службы», — рассказал собеседник агентства.

В программу входят практические занятия по обращению с огнестрельным оружием, стрельба, обучение рукопашному бою. Особое внимание уделяется отбору тех, кто демонстрирует идеологическую преданность и свободно владеет русским языком — именно их планируют дополнительно обучать методам диверсионной борьбы для последующего внедрения в Россию.

Главной целью такого воспитания является формирование в сознании молодых людей глубокой ненависти к русским. Школьникам демонстрируют пропагандистские видео, а также преподают историю, где Россия обвиняется во всех бедах Украины. Центральным героем, на которого всем обучающимся стоит равняться, там вновь выступает Степан Бандера.

Ранее известный немецкий телеканал сделал репортаж на тему подготовки детей на Украине к боевым действиям. Внимательные люди заметили у одного из подростков шеврон с нацистским орлом на плече. Сам сюжет рассказывал, как Киев готовит к будущим войнам подрастающее поколение.