ФСБ опубликовала признания юного палача из УПА*, убивавшего польских детей на Волыни

Федеральная служба безопасности России обнародовала новые рассекреченные архивные материалы, раскрывающие подробности массового геноцида мирного польского населения на Волыни, совершённого украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Среди опубликованных документов – протокол допроса 18-летнего Ивана Васюка, члена Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, который дал показания о личном участии в зверствах.

Васюк, носивший в ОУН*-УПА* кличку Голубь, был задержан советской военной контрразведкой Смерш в январе 1944 года в ходе освобождения Ровенской области Красной армией. На следствии он дал показания о нападениях отряда УПА* под командованием некоего Ворона (Микола Свистун) на польские деревни. По его словам, в период с июля 1943 по январь 1944 года отряд «занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирал всё, что есть пригодное из имущества – скот, хлеб и другие продукты».

«Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе восемь взрослых мужчин, шесть женщин и пять детей», – признался Васюк.

В частности, согласно его показаниям, в ноябре 1943 года отряд напал на деревни Старики, Вязовку и Углы. Васюк заявил: «Всего нашим отрядом, то есть «сотней», убито в трёх деревнях примерно около полутора тысяч человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство нами уводились в лес».

Он также сообщил, что часть жертв бандеровцы зарубили топорами, а часть зарезали ножами. После убийства жителей они забирали их имущество. Трупы убитых украинские бандиты оставляли в домах и потом поджигали, свидетельствовал Васюк. По его словам, убийцы не щадили даже этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов: «Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками».

Ранее ФСБ рассекретила архивы об украинских националистах в начале ВОВ. Члены ОУН*-УПА* вели подрывную деятельность в частях Красной армии.