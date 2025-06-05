«Тревожный сигнал»: В Раде запереживали из-за утверждения нового памятного дня в Польше
Нардеп Бужанский назвал тревожным сигналом причисление Волыни к польским землям
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Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил назвал «тревожным и небезопасным сигналом» польскую терминологию, согласно которой украинская Волынь именуется «восточными территориями Второй Польской Республики». Об этом представитель Верховной рады написал в своих соцсетях.
Упомянутая формулировка закреплена в названии нового польского памятного дня, посвящённого Волынской трагедии, которую Варшава рассматривает как «геноцид, организованный ОУН и УПА*».
При этом украинское Министерство иностранных дел уже осудило решение польского Сейма.
Напомним, что ранее Польша законодательно закрепила 11 июля как День памяти жертв геноцида, совершённого Украинской повстанческой армией* (УПА*) на довоенных восточных территориях страны. Это решение касается Волынской трагедии 1943 года. На Украине это решение приняли с тревогой, так как Киев считает, что оно приведёт к ухудшению отношений между странами.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ