«Тревожный сигнал»: В Раде запереживали из-за утверждения нового памятного дня в Польше

Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил назвал «тревожным и небезопасным сигналом» польскую терминологию, согласно которой украинская Волынь именуется «восточными территориями Второй Польской Республики». Об этом представитель Верховной рады написал в своих соцсетях.

Напомним, что ранее Польша законодательно закрепила 11 июля как День памяти жертв геноцида, совершённого Украинской повстанческой армией* (УПА*) на довоенных восточных территориях страны. Это решение касается Волынской трагедии 1943 года. На Украине это решение приняли с тревогой, так как Киев считает, что оно приведёт к ухудшению отношений между странами.