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5 июня, 13:57

«Тревожный сигнал»: В Раде запереживали из-за утверждения нового памятного дня в Польше

Нардеп Бужанский назвал тревожным сигналом причисление Волыни к польским землям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил назвал «тревожным и небезопасным сигналом» польскую терминологию, согласно которой украинская Волынь именуется «восточными территориями Второй Польской Республики». Об этом представитель Верховной рады написал в своих соцсетях.

Упомянутая формулировка закреплена в названии нового польского памятного дня, посвящённого Волынской трагедии, которую Варшава рассматривает как «геноцид, организованный ОУН и УПА*».

При этом украинское Министерство иностранных дел уже осудило решение польского Сейма.

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Напомним, что ранее Польша законодательно закрепила 11 июля как День памяти жертв геноцида, совершённого Украинской повстанческой армией* (УПА*) на довоенных восточных территориях страны. Это решение касается Волынской трагедии 1943 года. На Украине это решение приняли с тревогой, так как Киев считает, что оно приведёт к ухудшению отношений между странами.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ

Ольга Сливченко
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