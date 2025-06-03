В Верховной раде осталось меньше 400 депутатов

Число депутатов Верховной рады Украины сократилось до 399 — это исторический минимум. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, комментируя смерть коллеги Сергея Швеца.

«Поскольку Швец был избран по мажоритарному округу, его место остается вакантным. Таким образом, в парламенте теперь рекордно низкое количество народных депутатов — 399», — написал Железняк.

Как известно, Верховная рада избирается по смешанной системе — часть депутатов проходит по партийным спискам, часть — по одномандатным округам. Если умирает депутат, избранный по списку, партия может назначить замену. В случае с мажоритарщиком вакансия остаётся незаполненной до следующих выборов. Предыдущее сокращение численности парламента произошло в апреле после смерти депутата Владимира Мороза, избранного в 2019 году от ныне неподконтрольной Киеву части Донецкой области. Его место также не будет замещено.

Формально Верховная рада должна состоять из 450 депутатов, однако после событий 2014 года выборы не проводятся в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, поэтому фактический состав украинского парламента составляет 424 человека.

Напомним, что депутат Верховной рады Сергей Швец умер в конце мая в возрасте 48 лет. Этот персонаж приобрёл некоторую известность, когда экс-президент Украины Пётр Порошенко* назвал его «пьяной мордой» и потребовал, чтобы он прошёл алкотест.