В Раде шокированы из-за своего же «миротворца» с шевроном СС на встрече в Стамбуле
Один из переговорщиков Киева явился на встречу в Стамбуле в форме с шевроном СС
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Артём Дмитрук
В Турции один из участников украинской делегации пришёл на переговоры с российской стороной не только в военной форме, но и с шевроном 36-й добровольческой дивизии СС времён Второй мировой войны. Снимком поделился в соцсети депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
Шеврон СС. Фото © wikipedia.org
«Миротворцы» с шевронами СС ведут переговоры», — возмутился нардеп в соцсети, комментируя начало переговоров Украины и России в Турции.
Напомним, в Турции прошёл второй раунд переговоров Москвы и Киева. Обе делегации приехали во дворец Чираган в Стамбуле. Однако начало затянулось из-за главы Минобороны Украины, руководителя делегации Киева Рустема Умерова, который о чём-то общался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Переговорщики Москвы и Киева не обменялись рукопожатиями. Украинцы явились в военной форме.