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Опубликовано 2 июня 2025, 13:07
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В Раде шокированы из-за своего же «‎миротворца» с шевроном СС на встрече в Стамбуле

Один из переговорщиков Киева явился на встречу в Стамбуле в форме с шевроном СС

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Артём Дмитрук

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Артём Дмитрук

В Турции один из участников украинской делегации пришёл на переговоры с российской стороной не только в военной форме, но и с шевроном 36-й добровольческой дивизии СС времён Второй мировой войны. Снимком поделился в соцсети депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Шеврон СС. Фото © wikipedia.org

Шеврон СС. Фото © wikipedia.org

«Миротворцы» с шевронами СС ведут переговоры», — возмутился нардеп в соцсети, комментируя начало переговоров Украины и России в Турции.

Напомним, в Турции прошёл второй раунд переговоров Москвы и Киева. Обе делегации приехали во дворец Чираган в Стамбуле. Однако начало затянулось из-за главы Минобороны Украины, руководителя делегации Киева Рустема Умерова, который о чём-то общался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Переговорщики Москвы и Киева не обменялись рукопожатиями. Украинцы явились в военной форме.

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Татьяна Миссуми
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