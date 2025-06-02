В Раде шокированы из-за своего же «‎миротворца» с шевроном СС на встрече в Стамбуле

В Турции один из участников украинской делегации пришёл на переговоры с российской стороной не только в военной форме, но и с шевроном 36-й добровольческой дивизии СС времён Второй мировой войны. Снимком поделился в соцсети депутат Верховной рады Артём Дмитрук.