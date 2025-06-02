Украинская делегация не сменила военный дресс-код, несмотря на жару +25 в Стамбуле
Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в Стамбуле в военной форме
Обложка © Telegram / Придыбайло
Украинская делегация прибыла на переговоры с российской стороной во дворец Чираган в Стамбуле. Почти все они одеты в камуфляж.
Делегации России и Украины. Видео © SHOT
Почти вся делегация вырядилась в военную форму, хотя в стамбуле сегодня довольно жарко и палит солнце. Надеемся, что во дворце хорошие кондиционеры. Российская делегация тоже уже зашла во дворец. Наши переговорщики, как и всегда, одеты в деловые костюмы.
Ранее Life.ru сообщал, что команды переговорщиков России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Переговоры должны начаться уже вот-вот, поскольку официальное время их старта — 13:00 по Москве. Делегация РФ подготовила заявление, которое будет озвучено после беседы.