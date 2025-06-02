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Опубликовано 2 июня 2025, 10:08
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Украинская делегация не сменила военный дресс-код, несмотря на жару +25 в Стамбуле

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в Стамбуле в военной форме

Обложка © Telegram / Придыбайло

Обложка © Telegram / Придыбайло

Украинская делегация прибыла на переговоры с российской стороной во дворец Чираган в Стамбуле. Почти все они одеты в камуфляж.

Делегации России и Украины. Видео © SHOT

Почти вся делегация вырядилась в военную форму, хотя в стамбуле сегодня довольно жарко и палит солнце. Надеемся, что во дворце хорошие кондиционеры. Российская делегация тоже уже зашла во дворец. Наши переговорщики, как и всегда, одеты в деловые костюмы.

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Ранее Life.ru сообщал, что команды переговорщиков России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Переговоры должны начаться уже вот-вот, поскольку официальное время их старта — 13:00 по Москве. Делегация РФ подготовила заявление, которое будет озвучено после беседы.

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Владимир Озеров
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