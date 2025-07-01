ФСБ раскрыла архивы об украинских националистах в начале ВОВ

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало ранее засекреченные материалы, раскрывающие подрывную деятельность членов Организации украинских националистов* в частях Красной армии на Ленинградском фронте в начале Великой Отечественной войны. Согласно документам, в конце 1941 года в 8-м дорожно-эксплуатационном полку была выявлена и ликвидирована группа, связанная с немецкой разведкой.

«Особым отделом НКВД Ленинградского фронта в ноябре-декабре 1941 года была вскрыта и ликвидирована изменническая группа, созданная членами ОУН*. По делу арестовано 13 человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно рассекреченному спецсообщению начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна от января 1942 года, 12 участников группы были уроженцами Тарнопольской (Тернопольская область), один — Станиславской (Ивано-Франковская область). После призыва в Красную армию они вели пораженческую агитацию по заданию руководителей ОУН*.

Один из арестованных, Михаил Гаврис, на допросе показал, что получил от местного руководителя ОУН* Кобылянского задание вербовать красноармейцев для перехода на сторону немцев. Кобылянский цитировал указания из Берлина, где находился лидер националистов Андрей Мельник. Мельник предсказал начало войны летом 1941 года.

Члены группы также занимались сбором разведданных. Роман Блаженко признался, что передавал сведения о быте и вооружении частей Красной армии в шифрованных письмах. Аналогичным методом пользовался и Гаврис.

Все арестованные признали свою вину. Военный трибунал приговорил 11 человек к высшей мере наказания — расстрелу.

Ранее сообщалось, что ряд украинских онлайн-магазинов, специализирующихся на военном обмундировании, начали продавать продукцию с элементами нацистской символики. На опубликованных фотографиях видно, что традиционная свастика заменена на украинский трезубец, однако общий дизайн полностью повторяет эсэсовскую атрибутику.