Лавров сравнил нацистов Германии и Украины и увидел связь
Лавров увидел связь между немецкими и современными украинскими нацистами
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Немецкие нацисты и современные украинские националисты демонстрируют схожие методы обращения с теми, кого они демонизируют. Одни прибегали к геноциду евреев, другие – к насилию в отношении русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские», — сказал он по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
Лавров также посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу задуматься над определёнными аналогиями, добавив, что пока этот серьёзный вопрос не будет решен, говорить с Европой не имеет смысла.
Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В ходе встречи Сергей Лавров также оценил желание Запада нанести поражение РФ посредством конфликта на Украине.