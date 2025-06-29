Немецкие нацисты и современные украинские националисты демонстрируют схожие методы обращения с теми, кого они демонизируют. Одни прибегали к геноциду евреев, другие – к насилию в отношении русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские», — сказал он по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.