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Регион
29 июня, 09:09

Лавров сравнил нацистов Германии и Украины и увидел связь

Лавров увидел связь между немецкими и современными украинскими нацистами

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Немецкие нацисты и современные украинские националисты демонстрируют схожие методы обращения с теми, кого они демонизируют. Одни прибегали к геноциду евреев, другие – к насилию в отношении русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские», — сказал он по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Лавров также посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу задуматься над определёнными аналогиями, добавив, что пока этот серьёзный вопрос не будет решен, говорить с Европой не имеет смысла.

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Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В ходе встречи Сергей Лавров также оценил желание Запада нанести поражение РФ посредством конфликта на Украине.

Мария Любицкая
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