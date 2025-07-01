«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой

Некоторые украинские онлайн-магазины, торгующие военной одеждой, выставили на продажу вещи с нацисткой символикой. На изображениях — свастика, но вместо неё в дубовом венке украинский трезубец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».

«Украинцы: «Мы не нацисты». Также украинцы: «Сделаем нацистские шорты», — написал один из пользователей.