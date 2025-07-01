Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:55

«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой

РИАН: Украинские интернет-магазины продают экипировку с нацистской символикой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Некоторые украинские онлайн-магазины, торгующие военной одеждой, выставили на продажу вещи с нацисткой символикой. На изображениях — свастика, но вместо неё в дубовом венке украинский трезубец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».

«Украинцы: «Мы не нацисты». Также украинцы: «Сделаем нацистские шорты», — написал один из пользователей.

Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения
Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения

Ранее бывший украинский военный рассказал о практике, существующей в Вооружённых силах Украины, когда некоторые солдаты намеренно демонстрируют приверженность нацистским взглядам. По его словам, это делается для того, чтобы избежать направления в штурмовые подразделения и вместо этого попасть в националистические формирования.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar