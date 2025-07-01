«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой
РИАН: Украинские интернет-магазины продают экипировку с нацистской символикой
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Некоторые украинские онлайн-магазины, торгующие военной одеждой, выставили на продажу вещи с нацисткой символикой. На изображениях — свастика, но вместо неё в дубовом венке украинский трезубец. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».
«Украинцы: «Мы не нацисты». Также украинцы: «Сделаем нацистские шорты», — написал один из пользователей.
Ранее бывший украинский военный рассказал о практике, существующей в Вооружённых силах Украины, когда некоторые солдаты намеренно демонстрируют приверженность нацистским взглядам. По его словам, это делается для того, чтобы избежать направления в штурмовые подразделения и вместо этого попасть в националистические формирования.