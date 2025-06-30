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30 июня, 17:05

Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения

Выпускник из Тольятти, спевший про Бандеру, извинился на камеру

В Тольятти выпускник, исполнивший украинский гимн и песню о Степане Бандере в парке Победы, принёс извинения. Он объяснил свой поступок желанием пошутить и привлечь внимание друзей, выразив сожаление и подчеркнув отсутствие намерения кого-либо оскорбить. На извинения молодому человеку хватило 18 секунд — именно столько длится видео.

Спевший про Бандеру подросток извинился. Видео © Telegram / Тольятти

«Прощу прощения у всех, кого смог обидеть. Искренне простите меня», — сказал тольяттинский школьник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Следственные действия продолжаются.

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Напомним, что инцидент произошёл после выпускного вечера. Силовые структуры Самарской области приступили к проверке после того, как в Telegram-каналах широко разошлось видео, на котором тольяттинские выпускники поют песню о Степане Бандере и гимн Украины. Личности всех семерых подростков были оперативно установлены.

Обложка © Telegram / Тольятти

Ольга Сливченко
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