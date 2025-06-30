Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения
Выпускник из Тольятти, спевший про Бандеру, извинился на камеру
В Тольятти выпускник, исполнивший украинский гимн и песню о Степане Бандере в парке Победы, принёс извинения. Он объяснил свой поступок желанием пошутить и привлечь внимание друзей, выразив сожаление и подчеркнув отсутствие намерения кого-либо оскорбить. На извинения молодому человеку хватило 18 секунд — именно столько длится видео.
Спевший про Бандеру подросток извинился. Видео © Telegram / Тольятти
«Прощу прощения у всех, кого смог обидеть. Искренне простите меня», — сказал тольяттинский школьник.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Следственные действия продолжаются.
Напомним, что инцидент произошёл после выпускного вечера. Силовые структуры Самарской области приступили к проверке после того, как в Telegram-каналах широко разошлось видео, на котором тольяттинские выпускники поют песню о Степане Бандере и гимн Украины. Личности всех семерых подростков были оперативно установлены.
Обложка © Telegram / Тольятти