Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения

В Тольятти выпускник, исполнивший украинский гимн и песню о Степане Бандере в парке Победы, принёс извинения. Он объяснил свой поступок желанием пошутить и привлечь внимание друзей, выразив сожаление и подчеркнув отсутствие намерения кого-либо оскорбить. На извинения молодому человеку хватило 18 секунд — именно столько длится видео.