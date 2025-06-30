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Регион
30 июня, 14:49

СК установил личности семерых подростков, спевших песню про Бандеру в Тольятти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следствие установило личности семи подростков, которые участвовали в исполнении песни про Бандеру и украинского гимна в Тольятти. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

«Все семь участников инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза. (Им) 17-18 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела осуществляются различные следственные действия для получения и надлежащего оформления доказательств.

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СК по Самарской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма после обнаружения в соцетях видеороликов, на которых тольяттинские подростки исполняют песни, содержащие признаки оправдания нацистской идеологии. Поводом послужили видео, распространившиеся в Telegram-каналах, где группа молодых людей, предположительно после выпускного, поёт украинские песни, включая «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины, в парке Победы в Тольятти.
Наталья Демьянова
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