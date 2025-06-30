СК установил личности семерых подростков, спевших песню про Бандеру в Тольятти

Следствие установило личности семи подростков, которые участвовали в исполнении песни про Бандеру и украинского гимна в Тольятти. Информацию предоставили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

«Все семь участников инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза. (Им) 17-18 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела осуществляются различные следственные действия для получения и надлежащего оформления доказательств.