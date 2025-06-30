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Регион
30 июня, 07:50

В Тольятти подростки отпраздновали выпускной гимном Украины и песнями про Бандеру

В Тольятти проводят проверку из-за видео с подростками, поющими гимн Украины

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Правоохранительные органы Самарской области начали проверку после распространения в Telegram-каналах видео, на котором выпускники из Тольятти исполняют песню о Степане Бандере и гимн Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В понедельник в ряде Telegram-каналов появилось видео, где подростки исполняют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и государственный гимн Украины. Согласно информации в публикациях, инцидент произошёл в парке Победы после выпускного вечера.

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После сбора и анализа всех материалов будет принято соответствующее законодательству процессуальное решение.

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А ранее глава одесской администрации Геннадий Труханов в споре с местными жителями о памятнике поэту Александру Пушкину заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке.

Алиса Хуссаин
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