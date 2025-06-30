В Тольятти подростки отпраздновали выпускной гимном Украины и песнями про Бандеру

Правоохранительные органы Самарской области начали проверку после распространения в Telegram-каналах видео, на котором выпускники из Тольятти исполняют песню о Степане Бандере и гимн Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В понедельник в ряде Telegram-каналов появилось видео, где подростки исполняют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и государственный гимн Украины. Согласно информации в публикациях, инцидент произошёл в парке Победы после выпускного вечера.

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После сбора и анализа всех материалов будет принято соответствующее законодательству процессуальное решение.