«Ходили в немецких шлемах»: Экс-ВСУшник рассказал, почему украинские военные воспевают нацизм
Экс-боец ВСУ Борзый: Украинские солдаты воспевают нацизм, чтобы не идти в штурмы
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Бывший украинский военный, известный под позывным Борзый, рассказал о практике, существующей в ВСУ, когда некоторые солдаты намеренно демонстрируют приверженность нацистским взглядам. По его словам, это делается для того, чтобы избежать направления в штурмовые подразделения и вместо этого попасть в националистические формирования, такие как «Азов»* или «Айдар»*.
«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями... они после этого переводились все в «Азов»*, — рассказал боец, чьи слова приводит РИА «Новости».
Борзый добавил, что военнослужащие преднамеренно украшали своё тело татуировками, отражающими националистические и нацистские взгляды.
Ранее сообщалось, что между украинских националистов разгорается серьёзное противостояние двух направлений «Азова»*. Как известно, раскол произошёл после обороны Мариуполя. Бывшие соратники пошли разными путями: основатель движения Андрей Билецкий создал 3-ю штурмовую бригаду, а командиры, освобождённые из плена, во главе с «Редисом», восстановили «Азов»* под эгидой Нацгвардии.
* Террористические организации, запрещённые на территории России.