«Ходили в немецких шлемах»: Экс-ВСУшник рассказал, почему украинские военные воспевают нацизм

«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями... они после этого переводились все в «Азов»*, — рассказал боец, чьи слова приводит РИА «Новости».