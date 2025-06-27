В украинском националистическом движении назревает серьёзный конфликт между двумя ветвями нацбата «Азов»*. После обороны Мариуполя бывшие соратники разделились: основатель движения Андрей Билецкий создал 3-ю штурмовую бригаду, а вернувшиеся из плена командиры во главе с «Редисом» воссоздали «Азов»* в Нацгвардии. О расколе пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники среди националистов Незалежной.

Напряжение выплеснулось наружу после избиения майора «Азова»* Андрея Кориневича, которое он связывает с действиями людей Билецкого. Замкомандира «Азова»* Паламарь («Калина») открыто обвинил «тройку» в преступных методах, получив ответные обвинения.

За этим противостоянием стоят серьёзные политические амбиции. Билецкий, ставший командиром корпуса, явно готовится к большой политике. По данным источников, его поддерживают различные финансовые группы, а в Офисе президента рассматривают как потенциальный противовес экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. В то время, как «Азов»* остаётся проектом олигарха Рината Ахметова, Билецкий пытается создать собственную политическую силу.

Собеседники издания опасаются, что конфликт между подразделениями, имеющими боевой опыт и радикальные взгляды, может перерасти в открытое противостояние. А в условиях вооружённого конфликта такие внутренние разборки создают дополнительные угрозы для украинской армии.

На днях Life.ru сообщал, что в Киеве пытались подорвать бойца «Азова»*. Взрывчатку спрятали в припаркованном во дворе скутере. Цель пытались подставить под удар в процессе знакомства с девушкой в Сети — она пригласила его на встречу и предложила взять ключи, якобы спрятанные под скутером. В последний момент молодой человек заподозрил подвох и отошёл, не получив серьёзных повреждений.