Боевика «Азова»* пригласили на свидание и попытались подорвать

В столице Украины неизвестные заложили взрывное устройство в мопед, предположительно, рассчитывая на то, что жертвой нападения станет боец полка «Азов»*. Об этом сообщил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, информация нуждается в официальном подтверждении.

«В Киеве, как утверждается, пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания — взрывчатку заложили в скутер. Потерпевший, предположительно, военнослужащий полка НГУ «Азов*», — заявил Геращенко.

По его сведениям, целью покушения стал мужчина, ранее познакомившийся с девушкой через интернет. От неё он получил приглашение встретиться во дворе одного из домов. Военнослужащий травм не получил.

А ранее Служба безопасности Украины задержала 19-летнюю девушку по подозрению в организации подрыва скутера, унёсшего жизнь одного военнослужащего Вооружённых сил Украины. В результате инцидента ещё один солдат украинской армии получил тяжёлые ранения.