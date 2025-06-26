Боевика «Азова»* пригласили на свидание и попытались подорвать
Экс-советник главы МВД Украины: В Киеве пытались подорвать боевика «Азова»*
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В столице Украины неизвестные заложили взрывное устройство в мопед, предположительно, рассчитывая на то, что жертвой нападения станет боец полка «Азов»*. Об этом сообщил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, информация нуждается в официальном подтверждении.
«В Киеве, как утверждается, пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания — взрывчатку заложили в скутер. Потерпевший, предположительно, военнослужащий полка НГУ «Азов*», — заявил Геращенко.
По его сведениям, целью покушения стал мужчина, ранее познакомившийся с девушкой через интернет. От неё он получил приглашение встретиться во дворе одного из домов. Военнослужащий травм не получил.
А ранее Служба безопасности Украины задержала 19-летнюю девушку по подозрению в организации подрыва скутера, унёсшего жизнь одного военнослужащего Вооружённых сил Украины. В результате инцидента ещё один солдат украинской армии получил тяжёлые ранения.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.