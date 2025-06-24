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Регион
24 июня, 07:25

Насильно мобилизованные «айдаровцы»* хотят сдать позиции под Сумами

ТАСС: Бойцы нацбатальона «Айдар»* хотят сдать позиции на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские бойцы, насильно мобилизованные в ряды националистического батальона «Айдар»*, массово хотят сдать позиции на Сумском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что принудительно мобилизованные в батальон «Айдар»* военнослужащие открыто выражают в социальных сетях и мессенджерах своё деморализованное состояние и намерение дезертировать, обсуждая эти вопросы даже с незнакомыми людьми. По его словам, это связано с тяжёлыми потерями подразделения, отсутствием ротации и снабжения, а также осознанием бессмысленности дальнейшего сопротивления.

«Хотелось бы напомнить, что СБУ читает такие чаты», — подчеркнул собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что на Сумское направление переброшены подразделения ВСУ, включая механизированные и десантно-штурмовые бригады, части территориальной обороны (103-я и 129-я отдельные бригады), усиленные пограничные войска (5-й пограничный отряд с подкреплением) и националистическое формирование «Айдар»*. На восточном фланге размещены 47-я отдельная механизированная бригада «Магура», а также 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Алиса Хуссаин
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