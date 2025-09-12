Своего рода индикатор: Эксперт рассказала, почему осенью стремительно растёт число увольнений

Осенью нередко отмечается рост числа увольнений, и у этого явления есть вполне понятные и логичные причины. Об этом Life.ru рассказала учредитель HR-агентства «Нанято», карьерный консультант Зилина Султанова.

По словам эксперта, после летнего отпускного сезона у многих сотрудников появляется время и ресурс для переосмысления своей профессиональной ситуации. Осень воспринимается как своеобразный новый старт, период, когда хочется ставить новые цели и планировать изменения. Именно в это время многие начинают активный поиск точек роста — задумываются о смене работы, повышении квалификации или даже смене карьеры в целом. Это связано не только с желанием двигаться вперёд, но и с тем, что после отдыха уровень энергии и мотивации обычно повышается, позволяя смелее принимать решения.

Кроме того, во второй половине года во многих компаниях проходят важные организационные процессы: пересмотр целей на следующий период, формирование бюджета и планирование стратегии. Часто происходит реструктуризация команд, изменение ролей и обязанностей сотрудников. Все эти изменения создают дополнительную нестабильность и неопределённость, что может подталкивать как самих работников, так и работодателей к решению об увольнении.

Иногда люди уходят, не чувствуя перспективы в новой структуре, а иногда компании инициируют сокращения или переводят сотрудников на другие позиции, которые не всегда их устраивают. Не менее важно понимать, что текучесть кадров — это не просто сезонная особенность, а комплексный процесс, который требует постоянного внимания.

«Регулярная обратная связь, прозрачное развитие внутри компании и поддержка в момент профессионального или эмоционального выгорания значительно снижают риск увольнений, даже в традиционно «нестабильные» сезоны», — уточняет собеседница Life.ru.

Осенние увольнения — это своего рода индикатор, который сигнализирует о необходимости более глубокой работы с персоналом и своевременного реагирования на изменения внутри компании и в жизни сотрудников.