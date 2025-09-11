Каждая десятая российская компания осенью планирует увольнение сотрудников

Осенью 2025 года 12% российских компаний намерены сократить штат. Наибольшее число таких фирм ожидается в строительном секторе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

«Первыми персонал начнут сокращать строительные компании: спрос на жильё снижается из-за дорогой ипотеки», – говорится в публикации.

Эксперты прогнозируют, что под сокращения могут попасть сотрудники, чья деятельность не генерирует непосредственную прибыль. Это касается, в частности, нетехнических IT-специалистов, маркетологов и административного персонала. Причинами таких мер называют падение потребительского спроса и оптимизацию рабочих процессов, чему способствует и развитие технологий искусственного интеллекта.