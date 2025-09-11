Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 11:15

Каждая десятая российская компания осенью планирует увольнение сотрудников

Известия: Этой осенью 12% российских компаний намерены сократить штат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Осенью 2025 года 12% российских компаний намерены сократить штат. Наибольшее число таких фирм ожидается в строительном секторе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

«Первыми персонал начнут сокращать строительные компании: спрос на жильё снижается из-за дорогой ипотеки», – говорится в публикации.

Эксперты прогнозируют, что под сокращения могут попасть сотрудники, чья деятельность не генерирует непосредственную прибыль. Это касается, в частности, нетехнических IT-специалистов, маркетологов и административного персонала. Причинами таких мер называют падение потребительского спроса и оптимизацию рабочих процессов, чему способствует и развитие технологий искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru сообщал, что в России с 1 октября 2025 года вступает в силу индексация зарплат. Сотрудники госорганов и федеральных учреждений (казённых, бюджетных, автономных), чья зарплата регулируется постановлением № 583 (2008 г.), получат повышение в размере 7,6%. Меры касаются именно федеральных бюджетников.

