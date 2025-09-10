Россиянам назвали неочевидные вакансии с доходом от 250 тысяч рублей

Российские компании готовы платить сотрудникам на ряде вакансий ежемесячно от 250 тысяч рублей, причём в список таких позиций попали как высокотехнологичные специалисты, так и персонал из сферы услуг. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

Одной из самых необычных вакансий с подобным уровнем дохода является позиция VIP-гардеробщика в Московской области. По информации сервиса, соискателю потребуются стрессоустойчивость, дисциплина и навыки работы с элитными тканями и аксессуарами. При добросовестной работе ему гарантированы премии, соцпакет и компенсация транспортных расходов, однако рабочий день составит 12 часов при графике 3/3 или 3/2.

Схожий оклад предлагается и для химика-технолога в области промышленного осветления волос, который будет получать на руки от 250 тысяч рублей. Для кандидата возможен вариант частичной занятости с гибким графиком, который необходимо будет согласовать с руководством. К претендентам выдвигаются требования в виде профильного образования и опыта работы от одного года. В обязанности такого специалиста войдут разработка и оптимизация формул осветляющих составов, для чего необходимы глубокие познания в химии и технологиях обработки волос.