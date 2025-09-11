«Период увядания»: Life.ru выяснил, почему осенью семейные пары часто разводятся

Осень часто становится временем разрывов в семьях. Как рассказал Life.ru психолог Александр Кичаев, это связано с тем, что люди начинают подводить итоги жизни, оценивать свои отношения и задаваться вопросом, насколько они счастливы рядом с партнёром.

Осенью действительно наблюдается рост числа разводов и расставаний. В природном цикле осень символизирует период увядания, сбора плодов и подготовки к зимнему периоду — своеобразный этап завершения. Этот ежегодный цикл воспринимается и нашим организмом как ослабление жизненной энергии, время подведения итогов и философских размышлений о прожитой жизни: что достигнуто, что осталось за кадром, как пройден путь. Александр Кичаев Психолог

Летний отдых — отпуск, поездки, время на даче — дарит ощущение свободы и лёгкости. После возвращения к будням контраст между беззаботным летом и обычной жизнью становится особенно заметным. Увеличение бытовой нагрузки и рабочих обязанностей создаёт внутреннее напряжение и усталость, что заставляет критично взглянуть на совместное будущее, подчеркнул эксперт.

Возвращение к осеннему ритму — работе, домашним обязанностям — меняет настроение. Вместо радости и расслабления появляется усталость, усиливается груз повседневных проблем, что создаёт внутренний дискомфорт. Осень провоцирует более критичное отношение к партнёру и совместному будущему, возникает вопрос: «Правильный ли человек рядом? Куда мы движемся вместе? Буду ли я счастлив(-а)?»

«Дополняет ситуацию и осенняя хандра. Это связано с дефицитом витамина D из-за уменьшения солнечного света, а также с дисбалансом нейромедиаторов — серотонина и мелатонина. Кроме того, перепады температуры и атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии, усиливая чувство усталости и подавленности. Увядание природы тоже влияет на психику, создавая фон лёгкой депрессии», — отметил психолог.

По словам специалиста, иногда появляется мысль о «вариантах получше» — даже если это иллюзия, она служит мотивацией к разрыву и поиску нового. Осень, таким образом, становится не только временем эстетических перемен, но и сезоном глубокого переосмысления личной жизни, что отражается на росте числа разводов и расставаний.