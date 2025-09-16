В Госдуме объяснили смысл предложения увеличить отпуск россиянам до 35 дней

Определённые законодательством 28 дней оплачиваемого отпуска были закреплены законом совершенно в другое время, когда не было современных нагрузок и нынешнего принципа работы. Сейчас этих дней для восстановления работника не хватает, заявил Life.ru депутат Госдумы Николай Новичков.

Депутат Новичков заявил о необходимости увеличить количество дней оплачиваемого отпуска. Видео © Life.ru

«28 дней, которые нормативно определены законодательством, для нормального восстановления жизнедеятельности просто не хватает, мы это все прекрасно понимаем. И каждый из нас может найти пример: отпуск прошёл, человек не отдохнул. Это и информационные нагрузки, и эксплуатация работников со стороны работодателей. Тут много аспектов», — заявил депутат.

Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска будет внесён на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Новичков подчеркнул, что россияне точно смогут найти применение дополнительной неделе отдыха — они смогут провести время с детьми, в здравницах или же посвятить её своим увлечениям.

Новичков отметил, что досуг нужен для восстановления работоспособности и снижения усталости. Люди не должны жить только ради того, чтобы ходить на работу. Парламентарий напомнил, что Россия всегда была страной высокой социальной активности, и призвал поддерживать эту активность.