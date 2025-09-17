Минтруд готов рассмотреть инициативу об увеличении отпусков россиян до 35 дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aanbetta
Министерство труда и социальной защиты России изучит предложение об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней после его официального внесения в правительство. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на полях Всероссийской недели охраны труда.
«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на неё официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Он уточнил, что соответствующая инициатива разрабатывается депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
Напомним, в Госдуме выступили с предложением продлить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Автор инициативы Николай Новичков напомнил, что действующая норма вводилась в совсем другие времена и не учитывает современной нагрузки и ритма работы. В Московской федерации профсоюзов идею поддержали.