Минтруд готов рассмотреть инициативу об увеличении отпусков россиян до 35 дней

Министерство труда и социальной защиты России изучит предложение об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней после его официального внесения в правительство. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на полях Всероссийской недели охраны труда.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на неё официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.