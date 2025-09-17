Московская федерация профсоюзов поддержала идею 35-дневного отпуска

Московская федерация профсоюзов (МФП) выступила в поддержку инициативы по увеличению длительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Как заявил заместитель председателя данной организации Сергей Чиннов в беседе с ТАСС, эта мера особенно важна в свете наблюдающейся в последнее время тенденции к росту продолжительности рабочего дня.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Новичков сообщил, что парламентарии готовят соответствующий законопроект. По его мнению, увеличение времени на отдых требуется не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым специалистам, а также работникам средних лет.

Чиннов отметил, что профсоюзы считают своей важнейшей задачей обеспечение возможности для трудящихся полноценно восстанавливать силы и больше находиться с близкими. Он подчеркнул, что сама идея не является новой. По его словам, на протяжении последних пяти лет сохраняется тревожная ситуация, при которой люди вынуждены работать по 12 и даже 16 часов в сутки. Особенно остро эта проблема стоит в компаниях, где отсутствуют профсоюзные объединения.

Он также добавил, что положение дел осложняется действующим мораторием на проверки Государственной инспекции труда. Это лишает возможности привлекать к ответственности недобросовестных работодателей, систематически нарушающих трудовое законодательство.