Юрист перечислил главные проблемы идеи продлить отпуск до 35 дней

Инициатива увеличить минимальный отпуск до 35 дней создаёт серьёзные юридические и организационные проблемы. Такое мнение высказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.

«Во-первых, потребуется изменить ст. 115 Трудового кодекса, что не так просто, как может показаться», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт пояснил, что увеличение продолжительности отпуска затронет не только общие нормы, но и отдельные категории работников, имеющие дополнительные выходные, например инвалидов или сотрудников опасных производств, для которых уже предусмотрены удлинённые отпуска. Это создаст юридическую неясность, поскольку новые правила должны будут согласовываться с уже существующими нормами, что потребует серьёзной работы.

Русяев также отметил, что для бизнеса это обернётся дополнительными финансовыми и административными трудностями. Увеличение продолжительности отдыха на неделю приведёт к росту расходов на фонд оплаты труда и необходимости перестраивать рабочие графики, что особенно сложно будет малому и среднему бизнесу в период массовых отпусков.