Юрист перечислил главные проблемы идеи продлить отпуск до 35 дней
Юрист Русяев: Для увеличения отпуска потребуется изменить ТК, а это непросто
Инициатива увеличить минимальный отпуск до 35 дней создаёт серьёзные юридические и организационные проблемы. Такое мнение высказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев.
«Во-первых, потребуется изменить ст. 115 Трудового кодекса, что не так просто, как может показаться», — пояснил он в беседе с RT.
Эксперт пояснил, что увеличение продолжительности отпуска затронет не только общие нормы, но и отдельные категории работников, имеющие дополнительные выходные, например инвалидов или сотрудников опасных производств, для которых уже предусмотрены удлинённые отпуска. Это создаст юридическую неясность, поскольку новые правила должны будут согласовываться с уже существующими нормами, что потребует серьёзной работы.
Русяев также отметил, что для бизнеса это обернётся дополнительными финансовыми и административными трудностями. Увеличение продолжительности отдыха на неделю приведёт к росту расходов на фонд оплаты труда и необходимости перестраивать рабочие графики, что особенно сложно будет малому и среднему бизнесу в период массовых отпусков.
Юрист добавил, что отдельной проблемой станет наложение новой нормы на увеличенные отпуска в таких сферах, как образование или медицина. По его словам, потребуются новые правила координации, что увеличит бюрократическую нагрузку, а также потребуется перерасчёт отпускных выплат, обновление бухгалтерских программ и обучение персонала.
Напомним, в Госдуме РФ выступили с предложением продлить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Автор инициативы Николай Новичков в беседе с Life.ru напомнил, что действующая норма вводилась в совсем другие времена и не учитывает современной нагрузки и ритма работы. В Московской федерации профсоюзов идею поддержали.