17 сентября, 02:47

Россиянам рассказали, как продлить новогодний отдых до 16 дней

Юрист Ерзина: Новогодний отдых можно продлить до 16 дней, взяв отпуск в декабре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaplitskaia Love

Россияне смогут увеличить продолжительность новогоднего отдыха до 16 дней, взяв небольшой отпуск в конце декабря. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Согласно производственному календарю, новогодние праздники будут продолжаться 12 дней с 31 декабря до 12 января.

«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — отметила эксперт.

Юрист уточнила, что в таком случае непрерывный отдых продлится в общей сложности 16 дней. Также Ерзина обратила внимание на экономическую целесообразность такого решения. Дело в том, что в декабре 22 рабочих дня, поэтому оформление двухдневного отпуска не приведёт к существенной потере в заработной плате для сотрудников, получающих оклад.

До 35 дней вместо 28: В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян

Ранее юрист Дарья Ерзина напомнила, что с 27 октября по 1 ноября в России будет шестидневная рабочая неделя. При этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём. Данное изменение связано с предстоящим Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

