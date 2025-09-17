Россиянам рассказали, как продлить новогодний отдых до 16 дней

Россияне смогут увеличить продолжительность новогоднего отдыха до 16 дней, взяв небольшой отпуск в конце декабря. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Согласно производственному календарю, новогодние праздники будут продолжаться 12 дней с 31 декабря до 12 января.

«Если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, отдых фактически начнётся уже в субботу, 27 декабря, и продлится все новогодние каникулы. В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным», — отметила эксперт.

Юрист уточнила, что в таком случае непрерывный отдых продлится в общей сложности 16 дней. Также Ерзина обратила внимание на экономическую целесообразность такого решения. Дело в том, что в декабре 22 рабочих дня, поэтому оформление двухдневного отпуска не приведёт к существенной потере в заработной плате для сотрудников, получающих оклад.