Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

С 27 октября по 1 ноября в России будет шестидневная рабочая неделя, при этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём в соответствии со статьёй 95 ТК РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнила юрист Дарья Ерзина.

Данное изменение связано с предстоящим Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих структур праздничные дни остаются рабочими по графику, но с обязательной повышенной оплатой труда.