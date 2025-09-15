Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
Юрист Ерзина: С 27 октября по 1 ноября установлена шестидневная рабочая неделя
Девушка в офисе. Обложка © Freepik / drobotdean
С 27 октября по 1 ноября в России будет шестидневная рабочая неделя, при этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём в соответствии со статьёй 95 ТК РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнила юрист Дарья Ерзина.
Данное изменение связано с предстоящим Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих структур праздничные дни остаются рабочими по графику, но с обязательной повышенной оплатой труда.
Ранее сообщалось, что значительная часть россиян — 72% — сохраняет рабочие связи даже на выходных и в отпуске. Лишь 28% респондентов полностью отключаются от профессиональной коммуникации на время отдыха.