15 сентября, 05:10

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Юрист Ерзина: С 27 октября по 1 ноября установлена шестидневная рабочая неделя

Девушка в офисе. Обложка © Freepik / drobotdean

С 27 октября по 1 ноября в России будет шестидневная рабочая неделя, при этом суббота, 1 ноября, станет сокращённым предпраздничным днём в соответствии со статьёй 95 ТК РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнила юрист Дарья Ерзина.

Данное изменение связано с предстоящим Днём народного единства, который отмечается 4 ноября. Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и предприятия, ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников этих структур праздничные дни остаются рабочими по графику, но с обязательной повышенной оплатой труда.

HR-эксперт объяснила, почему осень – сезон прощания с работой
Ранее сообщалось, что значительная часть россиян — 72% — сохраняет рабочие связи даже на выходных и в отпуске. Лишь 28% респондентов полностью отключаются от профессиональной коммуникации на время отдыха.

Артём Гапоненко
