Без права на отдых: Россияне высказались об общении с коллегами по работе во время отпуска

Подавляющее большинство россиян — 72% — продолжают поддерживать рабочие контакты даже во время отпуска. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса Ozon Travel и мессенджера МАХ, результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Полностью отключаются от рабочей коммуникации в период отдыха лишь 28% опрошенных. Каждый четвёртый респондент (26%) признался, что не может оставить корпоративные вопросы без внимания, а остальным это не всегда удаётся. Только 17% россиян полностью перестают читать рабочие чаты, тогда как 33% заглядывают туда редко или только при упоминании их имени.

«К тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатах во время отпуска, нейтрально или положительно относятся 73% респондентов. Считают, что даже в отпуске коллеги должны быть на связи, 27% участников опроса», — отмечается в исследовании.

Что касается личного общения, абсолютное большинство опрошенных (87%) поддерживают связь с близкими во время отпуска через сообщения. Каждый четвёртый активно использует видеозвонки, причём 42% ценят этот формат за возможность разделить эмоции с родными, а 28% — за более живое общение. Чаще всего видеозвонки совершаются друзьям, партнёрам и родителям.

Опрос проведён среди 3400 россиян в возрасте от 18 до 57 лет с использованием вопросов с одиночным и множественным выбором ответов.