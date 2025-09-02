Мессенджер MAX
2 сентября, 19:11

Без права на отдых: Россияне высказались об общении с коллегами по работе во время отпуска

Опрос МАХ и Ozon Travel: 72% россиян продолжают общаться с коллегами в отпуске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Yurlov

Подавляющее большинство россиян — 72% — продолжают поддерживать рабочие контакты даже во время отпуска. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса Ozon Travel и мессенджера МАХ, результаты оказались в распоряжении Life.ru.

Полностью отключаются от рабочей коммуникации в период отдыха лишь 28% опрошенных. Каждый четвёртый респондент (26%) признался, что не может оставить корпоративные вопросы без внимания, а остальным это не всегда удаётся. Только 17% россиян полностью перестают читать рабочие чаты, тогда как 33% заглядывают туда редко или только при упоминании их имени.

«К тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатах во время отпуска, нейтрально или положительно относятся 73% респондентов. Считают, что даже в отпуске коллеги должны быть на связи, 27% участников опроса», — отмечается в исследовании.

Что касается личного общения, абсолютное большинство опрошенных (87%) поддерживают связь с близкими во время отпуска через сообщения. Каждый четвёртый активно использует видеозвонки, причём 42% ценят этот формат за возможность разделить эмоции с родными, а 28% — за более живое общение. Чаще всего видеозвонки совершаются друзьям, партнёрам и родителям.

Опрос проведён среди 3400 россиян в возрасте от 18 до 57 лет с использованием вопросов с одиночным и множественным выбором ответов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в MAX впервые внедрили технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Это даст возможность клиентам банков, провайдеров связи и прочих организаций подписывать цифровые документы непосредственно в системе мессенджера.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Другие новости
  • Общество
