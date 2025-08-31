Названы города, где живут самые счастливые россияне

Жители южных и поволжских городов России демонстрируют более высокий уровень удовлетворённости жизнью, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на меньший доход. К такому выводу пришли специалисты, опросив более 10 тысяч активных россиян в период с июля по август 2025 года. Об этом сообщает РБК.

Средний балл удовлетворённости по стране составил 6,18 из 10. Лидерами рейтинга стали Самара (6,75), Ростов-на-Дону (6,70) и Краснодар (6,48). Эти показатели впечатляют на фоне того, что зарплаты в этих городах значительно уступают столичным.

В то же время Москва (5,81) и Петербург (5,85), где уровень заработка традиционно выше, оказались почти на одном уровне с такими городами, как Челябинск (5,58), Омск (5,59) и Волгоград (5,71), по степени жизненного удовлетворения.

Интересно, что мужчины в среднем менее довольны своей жизнью (5,87 балла), чем женщины (6,44). Семейные люди ощущают себя счастливее одиноких — 6,38 против 5,19. Аналогичная картина наблюдается среди родителей и тех, кто не имеет детей: 6,14 против 5,33.

Среди поколений по позитиву лидируют зумеры — их средний рейтинг довольства жизнью достиг 6,53 балла.