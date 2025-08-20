Россияне выбрали самый «ленивый» город страны

Всемирный день лени, который отмечают сегодня, стал поводом для масштабного опроса, который специально для Life.ru провела медиаплатформа Food.ru. В нём приняли участие почти 5,5 тыс. россиян, чтобы рассказать, как часто они ленятся и что думают о природе этого состояния.

Согласно результатам, 41% респондентов считают лень сигналом организма о перегрузке, 32% — вредной привычкой, а 18% уверены, что именно лень двигает прогресс. Почти 39% признались, что ленятся каждый день, ещё 36% — несколько раз в неделю.

Чаще всего бездействие возникает, когда у человека нет срочных дел (44%) или в процессе домашних хлопот (22%). Молодёжь от 18 до 35 лет связывает лень с учёбой, а россияне от 35 до 50 лет чаще других предпочитают делегировать бытовые задачи и пользоваться клинингом или доставкой еды. Люди старшего возраста (50–65 лет) системно борются с прокрастинацией с помощью списков и планов, а россияне старше 65 лет чаще всего уговаривают себя приступить к делу, считая лень важным сигналом организма.

По географии лидером лени оказался Ижевск — 51% жителей признались, что чувствуют её ежедневно. В Москве с этим сталкиваются 44%, тогда как в Оренбурге и Омске дисциплинированнее всего планируют свои дела, чтобы не поддаваться прокрастинации. Чемпионы по делегированию оказались калининградцы: почти 30% охотно перекладывают задачи на других.