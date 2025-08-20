Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 05:00

Россияне выбрали самый «ленивый» город страны

Опрос Life.ru: Ижевск назвали столицей русской лени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / txking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / txking

Всемирный день лени, который отмечают сегодня, стал поводом для масштабного опроса, который специально для Life.ru провела медиаплатформа Food.ru. В нём приняли участие почти 5,5 тыс. россиян, чтобы рассказать, как часто они ленятся и что думают о природе этого состояния.

Согласно результатам, 41% респондентов считают лень сигналом организма о перегрузке, 32% — вредной привычкой, а 18% уверены, что именно лень двигает прогресс. Почти 39% признались, что ленятся каждый день, ещё 36% — несколько раз в неделю.

Такая разная русская лень: Психолог раскрыл, что на самом деле стоит за поведением Емели, Обломова, Незнайки
Такая разная русская лень: Психолог раскрыл, что на самом деле стоит за поведением Емели, Обломова, Незнайки

Чаще всего бездействие возникает, когда у человека нет срочных дел (44%) или в процессе домашних хлопот (22%). Молодёжь от 18 до 35 лет связывает лень с учёбой, а россияне от 35 до 50 лет чаще других предпочитают делегировать бытовые задачи и пользоваться клинингом или доставкой еды. Люди старшего возраста (50–65 лет) системно борются с прокрастинацией с помощью списков и планов, а россияне старше 65 лет чаще всего уговаривают себя приступить к делу, считая лень важным сигналом организма.

По географии лидером лени оказался Ижевск — 51% жителей признались, что чувствуют её ежедневно. В Москве с этим сталкиваются 44%, тогда как в Оренбурге и Омске дисциплинированнее всего планируют свои дела, чтобы не поддаваться прокрастинации. Чемпионы по делегированию оказались калининградцы: почти 30% охотно перекладывают задачи на других.

Эксперты напоминают: лень не всегда вредна — иногда это просто способ организма сигнализировать о необходимости отдыха.

Тест: Лентяи и тунеядцы в фильмах и мультиках СССР — слабо угадать, откуда они, на 8/8?
Тест: Лентяи и тунеядцы в фильмах и мультиках СССР — слабо угадать, откуда они, на 8/8?
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar