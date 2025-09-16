В России предложили учитывать разводы и сожительство при расчёте зарплаты

Сожительство вне брака и разводы могут официально стать негативным фактором при трудоустройстве. Об этом заявила член Общественной палаты России, сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская на заседании V семейного форума Всемирного русского народного собора в Кузбассе.

«Сожительство вне брака, развод должны играть роль негативного фактора при приёме на работу, при определении условий труда, размера заработной платы, продвижении по карьерной лестнице», — сказала Дмитриевская.

Она объяснила, что такое нововведение даст возможность укрепить семейные ценности и повысить рождаемость. Сопредседатель союза православных женщин также отметила негативную тенденцию стремительных браков и моду на независимость. По её словам, каждый четвёртый ребёнок в России воспитывается лишь одним родителем.

«Семейная идеология должна навязываться на всех уровнях нашей власти», — подчеркнула Дмитриевская.