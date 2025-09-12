Путин назвал поддержку семей с детьми приоритетом России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Поддержка семей с детьми и укрепление института семьи являются приоритетами для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.
«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — сказал глава государства.
Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте «Семья». Он добавил, что в этом видят залог решения демографических вопросов и формирования условий для самореализации молодёжи, а также воспитания достойных граждан на основе отечественной и мировой культуры.
Напомним, сегодня Владимир Путин принимает участие в Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. А до этого российский лидер изменил условия программы по добровольному переселению соотечественников в РФ. Люди, у которых ранее было российское, белорусское, украинское, казахстанское или молдавское гражданство, освобождаются от этой процедуры.