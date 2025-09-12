Путин назвал поддержку семей с детьми приоритетом России

Поддержка семей с детьми и укрепление института семьи являются приоритетами для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — сказал глава государства.