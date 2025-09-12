Путин внёс изменения в госпрограмму по переселению соотечественников

В программу содействия добровольному переселению соотечественников в Россию внесли изменения. Данный указ уже подписал президент России Владимир Путин, сообщили в миграционной службе МВД.

«Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в Государственной программе», — говорится в сообщении.

Теперь от этой процедуры освобождены лица, которые ранее состояли в гражданстве РФ, Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины. Также от подтверждения владения русским языком освобождены репатрианты, желающие участвовать в программе в общем порядке. Поправки расширяют круг потенциальных участников программы, включая лиц, родившихся и ранее проживавших в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Для других категорий участников, подтверждающих владение русским языком, список принимаемых документов расширен.

Теперь знание языка можно подтвердить не только экзаменом, но и, например, документом об образовании, полученном после 1991 года за рубежом в филиале российской образовательной организации или совместном образовательном учреждении с русским языком обучения.

Регионам также предоставлены дополнительные полномочия по оказанию финансовой и социальной поддержки переселенцам, включая помощь в жилищном обустройстве, получении образования, трудоустройстве и другие социальные гарантии.