12 сентября, 10:23

Куда едет Путин? Кремль подтвердил новую региональную поездку президента

Песков: Путин сегодня совершит региональную поездку

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сегодня отправится в региональную поездку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка», — уточнил представитель Кремля.

Какие именно регионы посетит Путин и какие мероприятия запланированы, в Кремле пока не раскрывают. Подробности обещают сообщить позже.

В последние месяцы Путин неоднократно выезжал в регионы страны. Буквально на днях он посещал федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае, где встречался с молодыми учёными. В августе российский лидер по пути на Аляску, где состоялся их историческая встреча с лидером США Дональдом Трампом, успел заскочить в Магадан. А День Военно-морского флота, который отмечался 27 июля, Владимир Путин встретил в своём родном городе — Санкт-Петербуге.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика
