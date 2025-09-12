Куда едет Путин? Кремль подтвердил новую региональную поездку президента
Песков: Путин сегодня совершит региональную поездку
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сегодня отправится в региональную поездку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента сегодня будет во второй половине дня региональная поездка», — уточнил представитель Кремля.
Какие именно регионы посетит Путин и какие мероприятия запланированы, в Кремле пока не раскрывают. Подробности обещают сообщить позже.
В последние месяцы Путин неоднократно выезжал в регионы страны. Буквально на днях он посещал федеральную территорию Сириус в Краснодарском крае, где встречался с молодыми учёными. В августе российский лидер по пути на Аляску, где состоялся их историческая встреча с лидером США Дональдом Трампом, успел заскочить в Магадан. А День Военно-морского флота, который отмечался 27 июля, Владимир Путин встретил в своём родном городе — Санкт-Петербуге.