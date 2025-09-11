Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 10:44

Путин обсудил с гендиректором АСИ Чупшевой новые проекты агентства

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она рассказала о проектах, направленных на улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин встретился с генеральным директором АСИ Чупшевой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«На федеральном мы сегодня организовали работы вместе со всеми деловыми объединениями: с представителями бизнеса, инвесторами, вместе с правительством РФ по 11 направлениям. Это вопросы, которые касаются финансовой устойчивости, финансовых услуг для бизнеса. Вопросы, связанные с трудовыми ресурсами, судебными спорами, коммерческими спорами между бизнесом», — сказал она.

В ходе беседы глава АСИ проинформировала президента о ключевых направлениях деятельности агентства. Особое внимание было уделено мерам по стимулированию инвестиций и созданию условий для роста малого и среднего бизнеса.

Ранее Путин встретился в Кремле с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. В ходе встречи обсуждались меры поддержки участников СВО и их семей, а также актуальная социально-экономическая ситуация в регионе.

Милена Скрипальщикова
