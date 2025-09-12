Путин в пятницу выступит на Форуме объединённых культур в Петербурге

Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя рабочий график главы государства.

«Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума», — сказал спикер Кремля.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в мероприятии примут участие представители всех 89 регионов России и 69 стран мира. Форум, впервые прошедший в 2012 году, служит площадкой для диалога по ключевым вопросам культурно-гуманитарной повестки, а его тема в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности».