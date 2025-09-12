Путин в пятницу выступит на Форуме объединённых культур в Петербурге
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя рабочий график главы государства.
«Путин выступит на международном культурном форуме, обратится к участникам форума», — сказал спикер Кремля.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в мероприятии примут участие представители всех 89 регионов России и 69 стран мира. Форум, впервые прошедший в 2012 году, служит площадкой для диалога по ключевым вопросам культурно-гуманитарной повестки, а его тема в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности».
Ранее Владимир Путин подписал указ об изменении порядка добровольного переселения соотечественников в Россию. В рамках этой процедуры от обязанности подтверждать определённый уровень русского языка были освобождены люди, ранее имевшие гражданство РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатрианты, которые хотят участвовать в программе на общих основаниях.