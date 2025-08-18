В России могут ввести сокращённые четверги для молодых отцов

В Госдуме выступили с предложением о введении сокращённого рабочего дня по четвергам для отцов, воспитывающих детей до трёх лет. Автором инициативы, согласно которой они смогут работать в этот день не более шести часов, выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

«Такая инициатива не только разгрузит матерей, но и укрепит семейные связи, даст отцам возможность полноценно заботиться о малышах», — отмечается в обращении.

Как пояснил парламентарий, четверг выбран как наименее загруженный день рабочей недели. Эта мера позволит молодым папам активнее участвовать в воспитании детей — водить их в поликлинику, на развивающие занятия или просто проводить больше времени вместе.