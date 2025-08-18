Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 07:51

В России могут ввести сокращённые четверги для молодых отцов

Депутат Чернышов призвал ввести сокращённые рабочие четверги для молодых отцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

В Госдуме выступили с предложением о введении сокращённого рабочего дня по четвергам для отцов, воспитывающих детей до трёх лет. Автором инициативы, согласно которой они смогут работать в этот день не более шести часов, выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

«Такая инициатива не только разгрузит матерей, но и укрепит семейные связи, даст отцам возможность полноценно заботиться о малышах», — отмечается в обращении.

Как пояснил парламентарий, четверг выбран как наименее загруженный день рабочей недели. Эта мера позволит молодым папам активнее участвовать в воспитании детей — водить их в поликлинику, на развивающие занятия или просто проводить больше времени вместе.

В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей
В России предлагают штрафовать за измену в браке и брошенных детей

А ранее Life.ru писал, что в России хотят разрешить проверять кредитную историю перед свадьбой. В письме авторы инициативы отметили, что финансовое положение одного из партнёров может повлиять на одобрение совместных кредитов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar