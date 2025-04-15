В Союзе женщин России не оценили идею сократить рабочий день для женщин на один час

Союз женщин России выступил против идеи на один час сократить рабочий день для женщин ради демографии. Руководитель общественной организации Екатерина Лахова призвала более системно отнестись к проблеме, предметно разобрав ситуацию на отдельных предприятиях и выстроив корпоративную социальную политику.

По её словам, важно учитывать возраст работающих женщин, проработать мероприятия на предприятиях, предложить руководителям конкретные меры, направленные на сохранение здоровья сотрудников обоих полов. Собеседница издания «Абзац» напомнила, что в отдельных организациях уже действуют женсоветы, которые наравне с профсоюзами могут устанавливать оптимальные условия труда.

«Есть предприятия, которые предоставляют возможности, открывают профилактории. Целая дорожная карта должна быть составлена, а не просто так, что «на час сократим — и всё станет хорошо», — подчеркнула глава СЖР.