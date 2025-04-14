Женщину уволили за то, что она шесть раз за месяц ушла с работы на минуту раньше

Жительница Китая была уволена за то, что шесть раз за месяц покидала рабочее место на минуту раньше положенного. Тем не менее суд признал её увольнение незаконным, пишет South China Morning Post.

В начале текущего года жительница провинции Гуандун, госпожа Ван, обратилась в суд с иском против компании из Гуанчжоу, где она проработала три года. Причиной обращения стало внезапное увольнение, которое, по мнению женщины, было необоснованным, учитывая её положительную репутацию в компании. Работодатель мотивировал увольнение тем, что записи с камер видеонаблюдения зафиксировали шестикратное нарушение трудовой дисциплины в прошлом году: Ван покидала рабочее место на минуту раньше положенного времени.

После обращения в орган по защите прав трудящихся, Ван подала иск в суд. Суд признал увольнение незаконным, поскольку работодатель не предупредил сотрудницу о нарушениях. Китаянке была присуждена компенсация, размер которой не разглашается.