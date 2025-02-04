Леонид Слуцкий рассказал о странных стандартах женской красоты в Китае

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий ныне клуб «Шанхай Шеньхуа» из китайской Суперлиги рассказал о нетипичных стандартах красоты в Китае. По словам футбольного наставника, красивой в Поднебесной считается очень худая и максимально белая женщина. Об этом специалист высказался в эфире «Шоу Воли» на Rutube.

«То есть, когда там наступает лето, а там ужас какая жара, они все закрыты, только одни глаза видно», — пояснил он.

На вопрос, считается ли сам Слуцкий красивым мужчиной по китайским меркам он ответил, что его сильная сторона в другом.

«Я даже там не считаюсь красивым человеком. Но высокий рост у них в почёте», — отметил тренер, рост которого составляет 181 см.