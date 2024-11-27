Мода на лопоухость: почему девушки готовы ложиться под нож

Необычный тренд захватил бьюти-индустрию: всё больше девушек стремятся изменить форму ушей, чтобы соответствовать новым стандартам красоты, диктуемым социальными сетями. По словам профессора Тиграна Алексаняна, известного пластического хирурга, люди часто обращают внимание на идеализированные образы в Интернете и стремятся быть похожими на них.

Такие люди готовы на всё, чтобы достичь желаемого идеала, даже если это не всегда выглядит естественно. «Сегодня общество погружено в эпоху визуального восприятия. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и на этих платформах мы постоянно сталкиваемся с идеализированными образами, которые формируют наши взгляды на красоту. В этой обстановке уши, как и другие части тела, становятся предметом обсуждения и критики» — отмечает профессор Алексанян в беседе с RuNews24.ru.

Интересно, что ещё совсем недавно лопоухость считалась недостатком, а сегодня она становится новым трендом. Этот парадокс объясняется тем, что в современном мире границы между нормой и отклонением становятся всё более размытыми. Люди теряют ориентиры и готовы принять любые стандарты красоты, которые диктует мода.

Соцсети помогли сделать этот тренд популярным. Китайский блогер по имени Чэнь Цзянан показала, что лопоухие уши — это красиво и модно. Она рассказала об этом другим людям, и они тоже захотели быть похожими на неё.

Россиянки также не остались в стороне от этой тенденции. Многие из них прибегают к различным методам, чтобы добиться желаемой формы ушей: от использования специальных лент до пластических операций.

Профессор Алексанян говорит, что если мы будем стремиться к идеалу, то это может плохо кончиться. Эксперт считает, нужно помнить, что все люди разные, и это хорошо. Не надо стараться быть похожими на других, лучше быть собой.