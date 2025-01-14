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14 января, 15:25

124-летняя китаянка раскрыла неожиданный секрет долголетия

В Китае 124-летняя назвала секретом долголетия употребление риса с салом

Женщина из Китая, достигшая 124-летнего возраста, поделилась своим секретом долголетия. Она отмечает, что всему виной правильный распорядок дня, регулярное трёхразовое питание и искренний оптимизм. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Кроме того, долгожительница уточнила, что её секрет кроется в регулярном употреблении риса с салом и постоянном движении.

Цю Чайши родилась 1 января 1901 года. Её внучке на данный момент 60 лет, а самому младшему члену семьи, с которым знакома китаянка, всего восемь месяцев.

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Ранее сообщалось, что в возрасте 103 лет умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она скончалась в Венгрии. Буквально через неделю спортсменке должно было исполниться 104 года.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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