124-летняя китаянка раскрыла неожиданный секрет долголетия

Женщина из Китая, достигшая 124-летнего возраста, поделилась своим секретом долголетия. Она отмечает, что всему виной правильный распорядок дня, регулярное трёхразовое питание и искренний оптимизм. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Кроме того, долгожительница уточнила, что её секрет кроется в регулярном употреблении риса с салом и постоянном движении.

Цю Чайши родилась 1 января 1901 года. Её внучке на данный момент 60 лет, а самому младшему члену семьи, с которым знакома китаянка, всего восемь месяцев.