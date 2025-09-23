В России прогнозируют исчезновение «зарплатной гонки»
Обложка © Life.ru
В 2025 году номинальный прирост зарплат в российских компаниях составил 8,9–9%, однако реальный рост доходов оказался в четыре раза ниже, чем годом ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Regroup.
Эксперты проанализировали данные о вознаграждениях у 141 работодателя, а также отчётность компаний по МСФО за первое полугодие. Оказалось, что у многих организаций замедлился рост выручки, а некоторые и вовсе столкнулись с падением показателя и убытками.
На этом фоне доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке растёт, что делает его всё более обременительным для бизнеса. Тем не менее кадровый дефицит и необходимость удержания сотрудников не позволяют компаниям существенно сокращать расходы на персонал. В итоге работодатели пошли на замедление роста зарплат и начали обсуждать отказ от «зарплатной гонки», которая оказалась для многих непосильной.
