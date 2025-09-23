Интервидение
23 сентября, 10:03

В России прогнозируют исчезновение «зарплатной гонки»

Ведомости: В России может остановиться рост зарплат на рынке труда

Обложка © Life.ru

В 2025 году номинальный прирост зарплат в российских компаниях составил 8,9–9%, однако реальный рост доходов оказался в четыре раза ниже, чем годом ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Regroup.

Эксперты проанализировали данные о вознаграждениях у 141 работодателя, а также отчётность компаний по МСФО за первое полугодие. Оказалось, что у многих организаций замедлился рост выручки, а некоторые и вовсе столкнулись с падением показателя и убытками.

На этом фоне доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей выручке растёт, что делает его всё более обременительным для бизнеса. Тем не менее кадровый дефицит и необходимость удержания сотрудников не позволяют компаниям существенно сокращать расходы на персонал. В итоге работодатели пошли на замедление роста зарплат и начали обсуждать отказ от «зарплатной гонки», которая оказалась для многих непосильной.

В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ
А ранее Life.ru писал, что значительная часть россиян увеличила заработок втрое по сравнению с их первой работой. При этом немалое количество людей первое время соглашались работать за плату ниже 10 тысяч рублей.

