Повышение МРОТ: Кто из россиян первым ощутит улучшение качества жизни
Обложка © Life.ru
Повышение минимального размера оплаты труда коснется примерно 4 миллионов работников бюджетной сферы в России. Таким мнением поделился доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«На рынок труда квалифицированных работников и особенно в отраслях, где наблюдается дефицит рабочей силы, решение не окажет значительного влияния. Но для россиян, получающих один–два МРОТ, прибавка будет весьма кстати», — заявил экономист в беседе с «Постньюс».
По мнению эксперта, увеличение МРОТ приведёт к росту зарплатных ожиданий у сотрудников, чьи текущие доходы находятся на уровне одного-двух минимальных размеров оплаты труда. Это окажет влияние на рынок труда, где уже наблюдается нехватка работников.
А ранее в Минэкономразвития заявили о росте реальной зарплаты россиян на 10% в ближайшие три года. При этом как выяснили СМИ, в этом году номинальное повышение зарплат в отечественных компаниях составляло 8,9-9%, но реальный рост доходов снизился четырёхкратно по сравнению с показателями прошлого года.
