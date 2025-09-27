Интервидение
27 сентября, 09:50

Повышение МРОТ: Кто из россиян первым ощутит улучшение качества жизни

Экономист Цыганов: Более 4 млн россиян ощутят прибавку к МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда коснется примерно 4 миллионов работников бюджетной сферы в России. Таким мнением поделился доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«На рынок труда квалифицированных работников и особенно в отраслях, где наблюдается дефицит рабочей силы, решение не окажет значительного влияния. Но для россиян, получающих один–два МРОТ, прибавка будет весьма кстати»,заявил экономист в беседе с «Постньюс».

По мнению эксперта, увеличение МРОТ приведёт к росту зарплатных ожиданий у сотрудников, чьи текущие доходы находятся на уровне одного-двух минимальных размеров оплаты труда. Это окажет влияние на рынок труда, где уже наблюдается нехватка работников.

Стало известно, какие профессии выбирают россияне на разных ступенях образования
Стало известно, какие профессии выбирают россияне на разных ступенях образования

А ранее в Минэкономразвития заявили о росте реальной зарплаты россиян на 10% в ближайшие три года. При этом как выяснили СМИ, в этом году номинальное повышение зарплат в отечественных компаниях составляло 8,9-9%, но реальный рост доходов снизился четырёхкратно по сравнению с показателями прошлого года.

Мария Любицкая
