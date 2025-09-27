Повышение МРОТ: Кто из россиян первым ощутит улучшение качества жизни

Повышение минимального размера оплаты труда коснется примерно 4 миллионов работников бюджетной сферы в России. Таким мнением поделился доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«На рынок труда квалифицированных работников и особенно в отраслях, где наблюдается дефицит рабочей силы, решение не окажет значительного влияния. Но для россиян, получающих один–два МРОТ, прибавка будет весьма кстати», — заявил экономист в беседе с «Постньюс».

По мнению эксперта, увеличение МРОТ приведёт к росту зарплатных ожиданий у сотрудников, чьи текущие доходы находятся на уровне одного-двух минимальных размеров оплаты труда. Это окажет влияние на рынок труда, где уже наблюдается нехватка работников.