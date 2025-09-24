В Минэкономразвития спрогнозировали рост зарплат в России

Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% в течение ближайших трёх лет. Такой прогноз озвучил министр экономического развития Максим Решетников во время презентации нового макропрогноза.

«Основа спроса — рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы — более чем на 9%. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики», — заявил глава ведомства.

Ранее СМИ выяснили, что в этом году номинальное повышение зарплат в отечественных компаниях составляло 8,9-9%, но реальный рост доходов снизился четырёхкратно по сравнению с показателями прошлого года. Причиной тому стало падение выручки, а также убытки у некоторых компаний.