Психолог объяснила, почему чувство безопасности не зависит от зарплаты

Россияне нередко связывают чувство внутреннего спокойствия с определённым уровнем дохода, однако во многом это лишь иллюзия. Об этом «Постньюс» рассказала социальный психолог, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Наиля Бирарова.

По её словам, представления о «нужной сумме» складываются под влиянием окружения и медиа. На самом деле ощущение безопасности человеку дают отношения в семье, на работе и собственное психологическое состояние.

«Стандарт чаще всего навязанный. Каждому спокойнее со своим внутренним миром, который формируется ещё в детстве… Кому-то достаточно хлеба, кому-то — хлеба с маслом, кому-то — хлеба с маслом и икрой», — отметила эксперт.

