Эти 8 установок родители неосознанно передают детям, программируя их на нищету навсегда

Мы часто удивляемся — почему одни люди легко зарабатывают деньги, а другие всю жизнь борются с финансовыми трудностями? Почему иногда даже выигрыш в лотерею не спасает от возвращения к прежнему уровню жизни? Ответ кроется глубже, чем кажется на первый взгляд. Психологи и социологи обнаружили: наше финансовое будущее во многом программируется ещё в детстве через привычки, установки и модели поведения, которые мы перенимаем от родителей. Эти невидимые «финансовые шрамы» остаются с нами на всю жизнь и могут превратиться в настоящие оковы, мешающие вырваться из замкнутого круга нехватки денег. Мы собрали восемь самых распространённых детских привычек, которые буквально программируют человека на бедность, — и главное, рассказываем, как их можно победить.

Паника при виде чека — страх, переданный по наследству

Детские финансовые установки: как они влияют на взрослую жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Помните, как мама замирала у кассы, судорожно пересчитывая мелочь, а папа нервно барабанил пальцами, ожидая, пройдёт ли карта? Эти сцены врезаются в детскую память намертво и формируют устойчивый страх перед тратами. Даже во взрослом возрасте, имея достаточно средств на счёте, такие люди испытывают физический дискомфорт при покупках — сердце учащается, ладони потеют, в голове крутится навязчивая мысль «а вдруг денег не хватит». Этот страх настолько сильный, что человек может отказаться от нужных покупок просто из-за боязни момента оплаты. Парадокс в том, что чем больше мы боимся тратить, тем меньше зарабатываем, ведь страх блокирует способность видеть возможности и идти на разумный риск. Преодолеть эту привычку можно, начав с малого: перед каждым походом в магазин проверяйте баланс и записывайте планируемую сумму трат, чтобы мозг привык к предсказуемости.

Культ остатков — когда нельзя выбросить даже корочку хлеба

В семьях, где деньги считали до копейки, еда приобретает сакральное значение. Выбросить недоеденный кусок хлеба — преступление, оставить суп в тарелке — кощунство. Эта привычка кажется благородной, но на деле превращается в настоящую одержимость. Взрослые люди покупают продукты впрок, набивают холодильники до отказа, доедают через силу, лишь бы ничего не пропало. В ресторанах они заказывают самые дешёвые блюда и мучаются, если не смогли доесть порцию до конца. Проблема в том, что такое отношение к еде распространяется и на все остальные сферы жизни — человек начинает экономить на всём подряд, даже когда в этом нет необходимости. Он покупает самую дешёвую одежду, которая быстро изнашивается, отказывается от качественных услуг, теряя в итоге больше денег, чем сэкономил. Важно понять: разумная бережливость и маниакальная экономия — совершенно разные вещи.

Деньги как враг — когда богатство считается грехом

Психология бедности: привычки из детства, мешающие разбогатеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Atstock Productions

«Скромность украшает», «Лучше быть бедным, но честным», «Деньги портят людей» — эти фразы звучали в детстве как мантры. Родители неосознанно внушали, что деньги — это что-то грязное, а богатые люди обязательно воры или обманщики. В результате у ребёнка формируется внутренний конфликт: с одной стороны, он хочет жить лучше, с другой — чувствует вину за такие желания. Во взрослом возрасте это проявляется как саботаж собственного успеха — человек может неосознанно разрушать выгодные сделки, отказываться от повышения или тратить все заработанные деньги, чтобы не чувствовать себя «плохим». Такие люди часто превращаются в трудоголиков, которые много работают за копейки, считая, что так честнее. Они гордятся своей бедностью как доказательством моральной чистоты, не понимая, что тем самым лишают себя и своих детей множества возможностей.

Жизнь от зарплаты до зарплаты — планирование на один день вперёд

В семьях с низкими доходами горизонт планирования редко превышает неделю. Деньги тратятся сразу же после получения потому, что завтра их может не быть вовсе. Ребёнок усваивает: деньги — это нечто непостоянное, они приходят и тут же исчезают. Никто не говорит ему о накоплениях, инвестициях или долгосрочных целях — просто потому, что родители сами не знают этих понятий. Во взрослой жизни такой человек не умеет планировать бюджет больше чем на месяц вперёд. Получив премию или наследство, он тратит всё за короткое время, поскольку не может представить деньги как ресурс для будущего. У него нет навыка отложенного удовольствия — если есть деньги, их нужно потратить прямо сейчас. Это объясняет, почему многие выигравшие в лотерею вскоре возвращаются к прежнему уровню жизни.

Синдром самозванца — «я не достоин большего»

Почему люди остаются бедными: 8 установок из детства. Фото © «Шедеврум»

Дети из небогатых семей часто слышат: «Нам такое не по карману», «Это не для нас», «Мы простые люди». Постепенно формируется убеждение, что комфортная жизнь предназначена для других, особенных людей, а им нужно довольствоваться малым. Во взрослом возрасте это проявляется как неспособность требовать справедливую оплату за свой труд, страх перед дорогими вещами и местами, ощущение неуместности в статусной среде. Такие люди занижают свои цены, если работают на себя, соглашаются на низкие зарплаты, боятся просить прибавки. Они могут быть талантливыми профессионалами, но подсознательно саботируют свой рост потому, что внутренний голос шепчет: «Ты не заслуживаешь большего». Преодоление этой установки требует серьёзной работы над самооценкой и постепенного расширения зоны комфорта.

Недоверие к системе: все банки — обманщики, все богатые — воры

В семьях, переживших экономические кризисы, формируется стойкое недоверие к финансовым институтам. «Банки — жулики», «Вклады всё равно сгорят», «Лучше деньги дома держать» — эти установки передаются детям как непреложные истины. В результате взрослый человек боится пользоваться банковскими услугами, не доверяет инвестициям, предпочитает наличные расчёты. Он теряет множество возможностей для приумножения капитала, защиты от инфляции, получения пассивного дохода. Деньги лежат мёртвым грузом дома или на счёте без процентов, постепенно обесцениваясь. Такой человек может годами мечтать о собственной квартире, но не рассматривает ипотеку как вариант, предпочитая копить всю сумму наличными — что в современных реалиях практически нереально.

Работа как каторга — трудиться надо через боль и страдания

Финансовые блоки с детства: как они программируют на нищету. Фото © «Шедеврум»

«Лёгких денег не бывает», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» — в этих поговорках заложена опасная ловушка. Ребёнку внушают, что деньги можно заработать только тяжёлым физическим трудом, через преодоление и страдания. Любая работа, которая приносит удовольствие, автоматически считается несерьёзной или нечестной. Во взрослом возрасте такие люди выбирают профессии по принципу «чем тяжелее, тем честнее», игнорируя свои таланты и интересы. Они могут всю жизнь проработать на ненавистной работе только потому, что считают — настоящие деньги должны доставаться с потом и кровью. Идея о том, что можно зарабатывать, занимаясь любимым делом, кажется им фантастикой. В результате они не только лишают себя радости от работы, но и ограничивают свой потенциал доходов, ведь человек достигает больших высот именно в той сфере, которая ему искренне интересна.

Позиция жертвы — виноваты все вокруг, только не я

Когда в семье постоянно звучат жалобы на несправедливость жизни, плохое правительство, злых начальников и вредных соседей, ребёнок усваивает: от него ничего не зависит, всё решают внешние обстоятельства. Формируется пассивная позиция жертвы — человек считает, что его финансовые проблемы вызваны исключительно внешними факторами. Он не ищет способы изменить ситуацию, а ждёт, когда кто-то другой решит его проблемы. Такие люди могут годами жаловаться на маленькую зарплату, но не предпринимают реальных шагов для поиска новой работы или получения дополнительных навыков. Они убеждены, что успех — это всегда результат везения, связей или нечестных методов. В их картине мира нет места личной ответственности за свою финансовую ситуацию, поэтому они обречены на топтание на месте.

От детских установок к взрослой бедности: разбираем причины. Фото © «Шедеврум»