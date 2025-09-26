Стало известно, какие профессии выбирают россияне на разных ступенях образования
РИАМО: Россияне с высшим образованием часто откликаются на вакансии стоматологов
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Соискатели со средним специальным образованием стали активнее интересоваться вакансиями лаборантов, демонстрируя рост откликов на 41% при средней зарплате в 49 247 рублей. Также отмечается повышенный спрос на профессии дефектоскопистов (+28%) с доходом до 75 229 рублей и делопроизводителей (+13%), где предлагают около 51 583 рублей в месяц.
Эти данные отражают растущую конкуренцию за кадры в рабочих и технических специальностях, подлегают аналитики. По их данным, выпускники вузов чаще выбирают карьеру стоматологов, несмотря на необходимость прохождения ординатуры для допуска к самостоятельной работе. Количество откликов на эти вакансии выросло на 21%, а средняя зарплата достигает 280 764 рублей. Также растёт интерес к профессиям химиков (+20%) с доходом 68 620 рублей и документоведов (+20%), где предлагают около 50 812 рублей.
При этом работодатели готовы предлагать специалистам с СПО стабильность и высокий доход, который зачастую не уступает предложениям для офисных сотрудников с высшим образованием. Например, спрос на фасадчиков вырос на 107%, на электрогазосварщиков — на 100%, а их средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, сообщает РИАМО.
