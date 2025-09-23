«Ничего плохого»: Экономист объяснил причины гендерного разрыва в зарплатах россиян
Экономист Зубец: Разрыв в заработках связан с наличием специфических профессий
Россия оказалась в числе трёх стран с наиболее значительным гендерным разрывом в уровне заработных плат. Такую статистику прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец.
По его словам, разница в доходах вытекает из традиционной гендерной специализации на рынке труда. Эксперт отметил, что, например, учителя, врачи и уборщицы — это преимущественно женские профессии, а водители или топ-менеджеры — мужские. Он подчеркнул, что формального разделения вакансий по гендерному признаку нет, но сложившиеся роли сохраняются.
Кроме того, женщина, выпадая из карьеры на несколько лет из-за рождения и воспитания детей, по объективным причинам отстаёт от мужчины, что даёт последнему преимущество в борьбе за высокие позиции в бизнесе или на госслужбе.
«В этом нет ничего плохого, это просто объективная картина, связанная просто с разной гендерной ролью мужчины и женщины в обществе», — сказал он.
Зубец добавил, что именно эти факторы — исторически сложившееся разделение профессий и необходимость для женщин делать перерыв в карьере — являются основной причиной возникновения зарплатного неравенства.
Напомним, ранее стало известно, что Россия вошла в тройку стран с самым большим гендерным разрывом в оплате труда. По данным исследования, ситуация с гендерным неравенством в зарплате наиболее выражена в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин.